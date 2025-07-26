كتب- أحمد عبدالمنعم:

نظّمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية مؤتمراً جماهيرياً موسعاً، في إطار دعم مرشحي الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 على المقاعد الفردية.

شهد المؤتمر حضورًا رفيع المستوى، تقدّمه اللواء طارق نصير الأمين العام للحزب على مستوى الجمهورية، واللواء طارق عبدالباعث رئيس قطاع غرب الدلتا، إلى جانب محمد السيد مجاهد أمين عام الحزب بالإسكندرية.

كما حضر المؤتمر مرشحو الحزب لمجلس الشيوخ عن المقاعد الفردية، وهم:

الدكتور رجائي عزت، والأستاذ طارق الوكيل، والدكتورة سوزي سمير، وسط تفاعل كبير من أبناء المحافظة والداعمين للحزب.

وأكد الحضور خلال كلماتهم على أهمية المشاركة السياسية ودعم الدولة المصرية في المرحلة المقبلة، مشددين على أن “حماة الوطن” يقدّم كفاءات وطنية قادرة على تمثيل المواطن وخدمة الوطن تحت قبة البرلمان.