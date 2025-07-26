الرئيس السيسي يجتمع مع وزير الداخلية

كتب- محمد نصار:



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.



جاء ذلك وفق نبأ مقتضب نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، قبل دقائق.



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