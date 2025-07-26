الرئيس السيسي يجتمع مع وزير الداخلية
01:42 م السبت 26 يوليو 2025
كتب- محمد نصار:
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
جاء ذلك وفق نبأ مقتضب نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، قبل دقائق.
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