كتب- محمد أبو بكر:

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، حمام السباحة نصف الأوليمبي بنُزل شباب الجيزة الدولي، في مستهل جولة موسعة له بمحافظة الجيزة، وذلك برفقة المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وتأتي الزيارة في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير البنية التحتية والمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، وتعزيز فرص ممارسة الرياضة في مختلف المحافظات، بما يتماشى مع توجهات الدولة للنهوض بالقطاع الرياضي.

دعم المواهب وتحقيق العدالة في الخدمات

وخلال الجولة، أكد الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحويل المنشآت الرياضية إلى منصات لاكتشاف ورعاية المواهب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة وصول الخدمة الشبابية والرياضية إلى جميع قرى ونجوع مصر، بما يضمن العدالة في توزيع الفرص وتعزيز المشاركة المجتمعية للنشء والشباب.

وأشار الوزير، إلى أن محافظة الجيزة تشهد طفرة ملحوظة في تطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، مؤكدًا سعي الوزارة لتعميم هذا النموذج في باقي المحافظات، بما يسهم في توفير بيئة محفزة لممارسة الرياضة وصقل المهارات.

المحافظ: مراكز الشباب ركيزة لبناء الشخصية

من جانبه، أعرب المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن تقديره للتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة، مشددًا على أن مراكز الشباب تمثل عنصرًا أساسيًا في تنمية مهارات الشباب وتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية من خلال توفير بيئة إيجابية تشجع على الإبداع والانخراط في الأنشطة المجتمعية.

وأكد "النجار"، أن الدولة تضع تطوير مراكز الشباب على رأس أولوياتها، من خلال دعم البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، بما يواكب تطلعات الشباب ويسهم في دعم جهود التنمية المستدامة.

افتتاح عدد من الملاعب الجديدة بالمحافظة

شملت جولة وزير الشباب والرياضة اليوم افتتاح عدد من الملاعب الجديدة بمراكز الشباب التابعة لمحافظة الجيزة، من بينها:

ملعب خماسي بمركز شباب كفر غطاطي

ملعب ثلاثي وملعب خماسي بمركز شباب ساقية مكي

ملعب خماسي وملعب سداسي بمركز شباب جزيرة الدهب

وتأتي هذه الافتتاحات في إطار المتابعة الميدانية لمشروعات التطوير الجاري تنفيذها، والتأكد من جاهزية المنشآت لتقديم أفضل الخدمات الرياضية والثقافية والاجتماعية لشباب المحافظة.

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