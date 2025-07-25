كتب- حسن مرسي:

قالت الكاتبة الصحفية هند الضاوي إن الوضع في قطاع غزة يشهد تعقيدات غير مسبوقة، مع تحميلها الولايات المتحدة المسؤولية الرئيسية عن استمرار الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وأوضحت الضاوي خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية": "واشنطن تواصل تقديم الدعم العسكري واللوجستي لإسرائيل رغم مواقفها المعلنة والتزاماتها بالقانون الدولي".

وأضافت الضاوي أن المفاوضات الجارية في الدوحة تخضع لحسابات مصلحية إقليمية وشخصية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ترفع سقف المطالب بشكل تكتيكي لدفع حماس لتقديم تنازلات أكبر.

وتابعت: "هناك إجماع ضمني بين الأطراف العربية والوسطاء على ضرورة أن يظل غزة جزءاً من الأراضي الفلسطينية مع إخراج حماس من المعادلة الأمنية والسياسية".

وعن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكدت الضاوي أنها تمثل أدوات ضغط سياسية وإعلامية أكثر من كونها نوايا فعلية لخوض حرب طويلة، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الأمريكية الحالية تهدف لتحقيق توازن إقليمي عبر السيطرة على ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بما يخدم مصالحها.

وأشارت الضاوي إلى أن المشهد العالمي يشهد تحولات كبرى في موازين القوى، موضحة أن واشنطن تحاول موازنة أدوارها بين التحديات الآسيوية ممثلة في الصين وتايوان، والتحالفات الأوروبية، مما ينعكس على إدارتها للنزاعات في الشرق الأوسط.