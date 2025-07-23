حقيقة استخدام مياه النيل في ملء البحيرات الصناعية في العلمين الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله من فيديوهات على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، تزعم استخدام مياه نهر النيل في ملء بحيرات مشروع «داون تاون لاجون» بمدينة العلمين الجديدة، والذي يضم 11 بحيرة صناعية.

وأكد المركز الإعلامي أن جميع بحيرات المشروع سيتم ملؤها بمياه البحرالمُحلاة، دون أي استخدام لمياه نهر النيل، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز البنية التحتية السياحية والحضرية في منطقة الساحل الشمالي، وتحويلها إلى مقصد عالمي للسياحة والسكن والخدمات اللوجستية.

وأشار المركز الإعلامي إلى أنه تم البدء في الملء التجريبي للبحيرة الرئيسية والأكبر بالمشروع لاختبار كفاءة نظام العزل، لتكون بذلك أول بحيرة يتم تشغيلها تجريبيًا من أصل 11 بحيرة يضمها المشروع، لافتًا إلى أن المشروع يضم جزرا، وممشى سياحيا ترفيهيا ومسارات للمشاة والدراجات والسيارات الكهربائية، والعديد من الأنشطة التنموية والخدمية والسياحية والفندقية والتي تُنفذ لأول مرة في مصر.

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