"قومي الطفولة" يقدم الدعم لـ"طفل العسلية" في الغربية

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن الإدارة العامة لنجدة الطفل تدخلت لإنقاذ أسرة من مخاطر تواجدها بلا مأوى، فور رصد منشور يفيد بتواجد طفلين رفقة والدتهما في حالة سيئة بميدان حلمية الزيتون، بمحافظة القاهرة.

ووجّهت "السنباطي" في بيان اليوم، على الفور فريق نجدة الطفل بالتوجه إلى مكان تواجدهم، للوقوف على صحة الواقعة، وإجراء دراسة حالة لهم، واتخاذ كافة الإجراءات لحماية الأسرة وتقديم جميع سبل الدعم اللازمة.

وأشارت إلى أنه بدراسة الحالة المبدئية، تبيّن أن الطفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، والطفل يبلغ من العمر أربعة أشهر، وأنهما غير مقيدين بسجلات المواليد، مؤكدة أن الإدارة العامة لنجدة الطفل ستتولى اتخاذ إجراءات قيدهما بسجلات المواليد واستخراج شهادات ميلاد لهما، وفقًا لأحكام قانون الطفل، في ضوء ما تنتهي إليه تحقيقات النيابة العامة في هذا الشأن.

وقال الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إنّه بناءً على دراسة الحالة للأم وأطفالها، والتي أعدها فريق خط نجدة الطفل، وفي ضوء التنسيق والتعاون القائم مع النيابة العامة، تم إبلاغ مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية، وما قد يتطلبه من استصدار قرار من النيابة العامة بإيداعهم إحدى دور الرعاية المناسبة، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم.

وأشار إلى أن نيابة عين شمس الجزئية باشرت تحقيقاتها في الواقعة، بحضور أخصائي نجدة الطفل، لتقديم تقرير بالتوصية المناسبة لحالتهم، والتي انتهت إلى إيداعهم رفقة والدتهم بإحدى دور استضافة المرأة بمحافظة القاهرة.

وفي سياق آخر، قال "عبد الرازق" إنّ المجلس القومي للطفولة والأمومة تدخّل لتقديم الدعم اللازم للطفل الذي ظهر في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يقوم ببيع "العسلية" وتعرض للضرب في الطريق العام، مؤكداً أنه تم تقديم تقرير انتهى بالتوصية بإيداع الطفل، بصفة مؤقتة، بإحدى دور الرعاية، مع ضرورة إخضاعه لإعادة تأهيل نفسي، مراعاةً لمصلحته الفضلى، وذلك بالتنسيق مع الوحدة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الغربية، والوحدة الفرعية بمركز ومدينة المحلة الكبرى.