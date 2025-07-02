قرار عاجل من "التعليم" بشأن مصروفات المدارس الرسمية

كتب- أحمد الجندي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهاً رسميًا يخص مصروفات العام الدراسي الجديد 2026، حيث تم تحديد الرسوم المستحقة على الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، إلى جانب تنظيم واضح يحدد آلية التحصيل دون السماح بأي مبالغ إضافية خارج الإطار الرسمي.

تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد

وفقًا لما ورد في القرار الوزاري الصادر عن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن الطلاب بجميع الصفوف ملزمون بسداد الرسوم والاشتراكات والغرامات ومقابل الخدمات والأنشطة المقررة فقط، ولا يُسمح بتحصيل أي مبالغ مالية إضافية تحت أي مسمى آخر بخلاف ما تم تحديده رسميًا في الجداول المعلنة.

القيمة المحددة لكل مرحلة تعليمية

وقد شمل القرار توضيحًا دقيقًا لقيمة المصروفات الخاصة بكل صف دراسي، وفقًا للتوزيع التالي:

من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي: 320 جنيهًا

الصف الثالث الإعدادي: 220 جنيهًا

الصف الأول الثانوي العام: 545 جنيهًا

من الصف الثاني الثانوي العام وحتى الصف الثالث الثانوي: 530 جنيهًا

الصف الأول الثانوي الفني بجميع أنواعه وأنظمته: 245 جنيهًا

باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات: 230 جنيهًا

إمكانية التقسيط

و قررت وزارة التربية والتعليم إمكانية سداد المصروفات الدراسية للعام 2026 على قسطين، حيث جاءت تفاصيل الأقساط كما يلي:

من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي:

القسط الأول: 255 جنيهًا في أول أكتوبر

القسط الثاني: 65 جنيهًا في أول فبراير 2025

الصف الثالث الإعدادي:

القسط الأول: 180 جنيهًا في أول أكتوبر

القسط الثاني: 40 جنيهًا في أول فبراير 2025

الصف الأول الثانوي العام:

القسط الأول: 430 جنيهًا في أول أكتوبر

القسط الثاني: 115 جنيهًا في أول فبراير 2025

الصفين الثاني والثالث الثانوي العام:

القسط الأول: 415 جنيهًا في أول أكتوبر

القسط الثاني: 115 جنيهًا في أول فبراير 2025

الصف الأول الثانوي الفني بكل أنواعه:

القسط الأول: 200 جنيه في أول أكتوبر

القسط الثاني: 45 جنيهًا في أول فبراير 2025

باقي صفوف التعليم الثانوي الفني:

القسط الأول: 185 جنيهًا في أول أكتوبر

القسط الثاني: 45 جنيهًا في أول فبراير 2025

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