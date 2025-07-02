CBS تغلق ملف دعوى ترامب ضدها بتسوية مالية

(وكالات)



أعلنت شركة "باراماونت جلوبال"، المالكة لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، عن التوصل إلى تسوية مالية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقضي بدفع 16 مليون دولار، وذلك لإنهاء دعوى تشهير رفعها ضد الشبكة خلال حملته الانتخابية الأخيرة.



ورُفعت الدعوى، على خلفية بث شبكة "سي بي إس" لنسختين مختلفتين من مقابلة أُجريت مع نائبة الرئيس كامالا هاريس، ما اعتبره ترامب تحريفًا متعمّدًا أضر بصورته أمام الناخبين.



وتضمنت بنود التسوية، التي تم التوصل إليها بعد وساطة مطوّلة، تحويل المبلغ بالكامل إلى مشروع "مكتبة ترامب الرئاسية" المزمع إنشاؤها، دون أن يحصل ترامب أو النائب الجمهوري روني جاكسون، الذي شاركه في رفع الدعوى، على مقابل شخصي مباشر.



من جانبها، لم تُقر "سي بي إس" بأي خطأ، وأكدت أن التعديل في المقابلة تم لأسباب تحريرية تتعلق بالوقت وليس بقصد التضليل، لكنها وافقت ضمن الاتفاق على نشر النصوص الكاملة للمقابلات المستقبلية التي يجريها برنامج "60 دقيقة" مع مرشحي الرئاسة، باستثناء ما يُحذف لأسباب قانونية أو أمنية.



وتشير التسوية أيضًا إلى إنهاء نزاع قانوني آخر كان في طور الإعداد ضد الشبكة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.









