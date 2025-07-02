حالة الطقس.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة المحسوسة على القاهرة لهذا السبب

كتب- محمد عبدالناصر:

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تستمر في الارتفاع بسبب تأثير منخفض الهند الموسمي، حيث ستتراوح درجات الحرارة العظمى بين 36 و37 درجة على القاهرة.

وأضافت أن الحرارة في المناطق الجنوبية 42 درجة، في ظل استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يجعلنا نشعر بحرارة أعلى بحوالي 3 درجات.

وأكدت أن فرص الأمطار مازالت مستمرة اليوم لكن بشكل أقل، في ظل احتمال انتقالها لمناطق من أقصى جنوب البلاد والتي تستمر لمدة اليومين المقبلين.

وتابعت: أهم ظاهرة جوية خلال الفترة الحالية تتمثل في الشبورة المائية والتي تتكون ليلا وتستمر حتى الساعة 8 صباحا على المناطق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.

وأشارت إلى أن ما حدث أمس حالة جوية غير مسبوقة، خاصة في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وهو ما يأتي نتيجة التغيرات المناخية التي أصبحت تفرض علينا توقع حدوث ظواهر جوية غير معتادة.

وأكدت أن ارتفاع معدلات الرطوبة مع ظاهرة التسخين في أوقات الظهيرة كانت من العوامل الرئيسية التي ساعدت على تكون السحب الممطرة، والتي كانت في بعض المناطق سحب رعدية مصحوبة برياح هابطة.

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