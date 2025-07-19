تفاصيل لقاء وزيرة البيئة نظيرها الصومالي لبحث التعاون بين البلدَين

كتب- محمد نصار:

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الفريق أول بشير جامع، وزير البيئة وتغير المناخ في الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ لبحث تعزيز سبل التعاون البيئي بين البلدَين في عدد من المجالات البيئية.

جاء ذلك على هامش مشاركة فؤاد في الدورة العشرين للمؤتمر الوزاري الإفريقي للبيئة (AMCEN)، الذي تستضيفه دولة ليبيا، بنيروبي، خلال الفترة من14 إلى18 يوليو 2025، تحت شعار "أربعة عقود من العمل البيئي في إفريقيا.. التأمل في الماضي وتخيل المستقبل".

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والصومال في عدد من القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها بناء القدرات المؤسسية والفنية في مواجهة تحديات تغير المناخ، ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي.

وأكدت فؤاد حرص مصر على دعم الأشقاء في الصومال في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، مشددةً على أهمية استمرار التنسيق والتعاون من خلال الأطر الإفريقية والدولية، والعمل معًا على تحويل التوصيات والمبادرات إلى إجراءات عملية تعود بالنفع على شعوب القارة الإفريقية.

وتقدم وزير البيئة الصومالي بالتهنئة إلى الدكتورة ياسمين فؤاد؛ لتوليها رئاسة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مؤكدًا أن هذا الإنجاز لا يمثل فخرًا لمصر فقط؛ بل لإفريقيا كلها، مشيدًا بدورها القيادي في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) ومساهماتها الفاعلة في دعم قضايا البيئة وتمويل المناخ على المستوى الدولي؛ معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي مع مصر، لا سيما في ظل ما يواجهه من تحديات بيئية حادة، خصوصًا في المناطق الساحلية المتضررة من التغيرات المناخية.

وأشار الوزير إلى أهمية تفعيل اتفاقيات التعاون القائمة، والعمل على توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين البلدَين في المجال البيئي، بما يعزز من أطر الشراكة ويتيح تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات إدارة الموارد الطبيعية، والتكيف مع تغير المناخ، واستخدام التكنولوجيات المستدامة.

وعقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا ثنائيًّا مع السفير لويس فاياس رئيس اللجنة الدولية المعنية بالتلوث البلاستيكى INC؛ لبحث عدد من الموضوعات البيئية المهمة؛ وعلى رأسها الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وأعربت وزيرة البيئة خلال الاجتماع عن الدور والجهود الكبيرة التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في المفاوضات متعددة الأطراف للوصول إلى توافق الجميع من أجل كتابة وثيقة للحد من التلوث البلاستيكي تلبي طموحات الجميع، مُشيرةً إلى أن الأهم من كتابة الوثيقة هو ضمان تنفيذها، لافتةً إلى أن الطريقة الوحيدة لإنجاح هذه المعاهدة هو إنشاء عملية حكومية دولية.

وأكدت فؤاد محددات الموقف الوطني وأولوياته والتي تتضمن انتقال عادل للصناعات في الدول النامية تتضمن تمويلًا كافيًا ومستقلًّا مع بناء القدرات ونقل التكنولوجيا منخفضة التكلفة، مؤكدةً أن مصر بدأت منذ فترة في تهيئة المناخ لتنفيذ إجراءات تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وأهمها إصدار قرار بتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج للأكياس البلاستيكية.

وأعربت فؤاد عن أمنياتها بأن تحقق مفاوضات جنيف حول صياغة صك ملزم للحد من التلوث البلاستيكي تقدمًا في هذا الشأن، تثمر عن تحقيق توافق حول بنود المعاهدة بين الدول المختلفة؛ حيث ستشارك مصر بوفد تفاوضي متكامل يشمل عددًا من الوزارات، إضافة إلى القطاع الخاص؛ مما يعكس النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة لضمان انتقال عادل في إدارة قضية البلاستيك.

اقرأ أيضًا:

تراجع الحرارة وتحذير من الشبورة المائية.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

بعد تطويرها.. هل ترتفع أسعار تذاكر حديقة الحيوان 2025؟

سد النهضة.. هل ستعود المفاوضات من جديد بعد تصريحات ترامب؟