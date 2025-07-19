وزير الري يتابع إطلاق المرحلة الثانية من مشروع إدارة مياه دلتا النيل

كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف مشروع "إدارة مياه دلتا النيل"، والذي يُنفذ بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، حيث انتهت المرحلة الأولى من المشروع في ديسمبر 2024، ويجرى الإعداد حاليًا لإطلاق المرحلة الثانية خلال النصف الثاني من عام 2025.

وخلال الاجتماع، تم استعراض نتائج المرحلة الأولى، والتي استهدفت تحسين إدارة الموارد المائية في مناطق محددة بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية، من خلال تطوير تشغيل وصيانة البنية التحتية للري، وتحسين قياس الاحتياجات المائية في القطاع الزراعي، إلى جانب جمع البيانات، والنمذجة، وتقييم أثر إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وبناء القدرات والتدريب للعاملين في الوزارة.

كما ناقش الاجتماع الإجراءات المستقبلية للمشروع، خاصة في ما يتعلق بتحسين قواعد بيانات إدارة البنية التحتية للري، وتخطيط الطلب على المياه، بما يتكامل مع الجهود الحالية للوزارة في بناء وتطوير قواعد البيانات المتعددة لرصد المنظومة المائية، وتخطيط الموارد المائية بكفاءة.

وأكد "سويلم"، أن أنشطة المشروع تتسق مع السياسات العامة للوزارة في مجالات تأهيل وصيانة مكونات الشبكة المائية من ترع ومصارف ومنشآت، وتطوير أدوات قياس المناسيب والتصرفات، وتوسيع الاعتماد على النماذج الرياضية والتقنيات الحديثة في إدارة المياه وتوزيعها بكفاءة.

وشدد الوزير، على أهمية استمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة وممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، موجها بسرعة إنهاء المشاورات الفنية اللازمة تمهيدًا لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع.

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