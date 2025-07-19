كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن ارتفاع درجة حرارة الجسم ليس حالة مرضية مستقلة، بل إنه عرض يشير إلى وجود مشكلة صحية كامنة.

عقدت وزارة الأوقاف (2963) ندوة علمية بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن البرنامج الدعوي الأسبوعي "مجالس الذاكرين"، الذي يُنفذ بالمساجد الكبرى، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي الديني الرشيد، والتصدي للأفكار المتطرفة، وترسيخ القيم والضوابط الأخلاقية، من خلال توطيد علاقة المصلين بالموروث الإسلامي الصحيح، وبناء الشخصية المصرية على أسس دينية ووطنية متماسكة.

نظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، زيارة إلى مستشفى 57357 لتوزيع الهدايا على الأطفال والأسر التي تتلقى العلاج في المستشفى وبث روح الأمل والتفاؤل في نفوسهم

أكد النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن استمرار العمل بنظام القائمة المغلقة المطلقة في الانتخابات يُعد تقويضًا للتعددية الحزبية ويضعف التمثيل السياسي الحقيقي، داعيًا إلى ضرورة الانفتاح السياسي وتوسيع قاعدة المشاركة، خاصة في ظل استقرار الدولة وعبورها التحديات الاستثنائية.

تزايدت البحث خلال الساعات الماضية من قِبل عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2025 وأولياء أمورهم، لمعرفة موعد إعلان النتيجة المنتظرة، وذلك عقب انتهاء ماراثون الامتحانات يوم 10 يوليو الجاري.

أكد الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن ترك الطريقة الصوفية بعد الالتزام بها لا يعد إثمًا شرعيًا، مع التأكيد على أهمية الوفاء بالعهد مع الشيخ طالما كانت الطريقة ملتزمة بأحكام الشرع.

يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن قائمة الإجازات المتبقية خلال العام الحالي 2025، سواء بغرض التخطيط للرحلات العائلية أو لتنظيم أوقات العمل والالتزامات المهنية.

أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أنه لم يقل إن الحزب مذكور في القرآن الكريم، بل استشهد بكلمة "وفدًا" كدعاء مستوحى من الآية في سورة مريم.



