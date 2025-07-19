حدث منتصف الليل| قائمة الإجازات المتبقية في 2025.. وعبدالمنعم إمام: المعارضة مش زينة
كتب- عمرو صالح:
شهدت ليلة الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
حسام موافي يحذر: ارتفاع الحرارة المستمر قد يكشف عن أمراض خطيرة
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن ارتفاع درجة حرارة الجسم ليس حالة مرضية مستقلة، بل إنه عرض يشير إلى وجود مشكلة صحية كامنة.
الأوقاف تعقد 2963 ندوة ضمن "مجالس الذاكرين" لمواجهة التطرف وتعزيز القيم
عقدت وزارة الأوقاف (2963) ندوة علمية بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن البرنامج الدعوي الأسبوعي "مجالس الذاكرين"، الذي يُنفذ بالمساجد الكبرى، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي الديني الرشيد، والتصدي للأفكار المتطرفة، وترسيخ القيم والضوابط الأخلاقية، من خلال توطيد علاقة المصلين بالموروث الإسلامي الصحيح، وبناء الشخصية المصرية على أسس دينية ووطنية متماسكة.
بالصور.. منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية ينظم زيارة إلى مستشفى 57357
نظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، زيارة إلى مستشفى 57357 لتوزيع الهدايا على الأطفال والأسر التي تتلقى العلاج في المستشفى وبث روح الأمل والتفاؤل في نفوسهم
"أرجو كلامي يكون خفيف".. عبدالمنعم إمام: المعارضة مش زينة.. ومعاناة الناس تزيد
أكد النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن استمرار العمل بنظام القائمة المغلقة المطلقة في الانتخابات يُعد تقويضًا للتعددية الحزبية ويضعف التمثيل السياسي الحقيقي، داعيًا إلى ضرورة الانفتاح السياسي وتوسيع قاعدة المشاركة، خاصة في ظل استقرار الدولة وعبورها التحديات الاستثنائية.
نتيجة الثانوية العامة 2025.. تعرف على التفاصيل كاملة
تزايدت البحث خلال الساعات الماضية من قِبل عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2025 وأولياء أمورهم، لمعرفة موعد إعلان النتيجة المنتظرة، وذلك عقب انتهاء ماراثون الامتحانات يوم 10 يوليو الجاري.
الإفتاء توضح حكم ترك الطريقة الصوفية بعد الالتزام بها
أكد الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن ترك الطريقة الصوفية بعد الالتزام بها لا يعد إثمًا شرعيًا، مع التأكيد على أهمية الوفاء بالعهد مع الشيخ طالما كانت الطريقة ملتزمة بأحكام الشرع.
قائمة الإجازات المتبقية في 2025 للقطاعين العام والخاص
يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن قائمة الإجازات المتبقية خلال العام الحالي 2025، سواء بغرض التخطيط للرحلات العائلية أو لتنظيم أوقات العمل والالتزامات المهنية.
"تأويلات مغلوطة".. "يمامة" يرد على تصريحه حول ذكر حزب الوفد في القرآن
أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أنه لم يقل إن الحزب مذكور في القرآن الكريم، بل استشهد بكلمة "وفدًا" كدعاء مستوحى من الآية في سورة مريم.
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