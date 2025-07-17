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تكريم وزير الصحة بجائزة القيادة من المجلس الأوروبي للشركات الإفريقية والشرق أوسطية

06:17 م الخميس 17 يوليه 2025

تكريم وزير الصحة بجائزة القيادة من المجلس الأوروبي

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كتب - أحمد جمعة:

تسلم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، جائزة القيادة المرموقة من المجلس الأوروبي للشركات الإفريقية والشرق أوسطية (ECAM)، وذلك خلال زيارته الى إيطاليا، التي شهدت فعاليات لتعزيز التعاون الثنائي في قطاع الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن هذا التكريم يعكس التقدير الدولي لجهود الدكتور خالد عبدالغفار في تطوير النظام الصحي المصري، من خلال تعزيز توطين صناعة الدواء، وتنفيذ استراتيجيات وقائية شاملة، وإطلاق مبادرة «بداية» للتنمية البشرية، فضلاً عن دوره الريادي في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يأتي التكريم تقديراً لرؤيته الاستراتيجية التي ساهمت في إعادة انتخابه لولاية رابعة كرئيس للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب.

وخلال الحفل، أعرب الدكتور خالد عبدالغفار عن فخره بهذا التكريم، مؤكداً التزامه بمواصلة تطوير الخدمات الصحية، توسيع نطاق المنشآت الطبية، وتحسين جودة الرعاية الصحية لضمان تغطية شاملة لكافة المواطنين في جميع أنحاء مصر.

وضمن الاحتفالية، تم تكريم جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، لدورها الاستراتيجي في تعزيز العلاقات بين إفريقيا وإيطاليا، و وكذلك تكريم منظمة ميونخ للأمن، تقديراً لجهودها في تعزيز الحوار والتعاون الأمني.

جدير بالذكر أن هذا التكريم يعزز مكانة مصر الريادية إقليمياً ودولياً في مجال الرعاية الصحية، ويؤكد التزامها بتحقيق رؤية طموحة للتنمية البشرية والصحية.

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