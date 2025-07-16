إعلان

وزير الصحة يزور إيطاليا.. ماذا ناقش في مستهل اجتماعاته؟

03:31 م الأربعاء 16 يوليو 2025

وزير الصحة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد جمعة:

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، نظيره الإيطالي البروفيسور أورازيو سكيلاتشي، خلال زيارته لدولة إيطاليا، لمناقشة تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات الصحية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء السفير بسام راضي سفير مصر في إيطاليا، وذلك في إطار حرص الجانبين المصري والإيطالي، على تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير القطاع الصحي لخدمة المواطنين في البلدين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون مع مجموعة مستشفيات «سان دوناتو» الإيطالية، لتبادل الخبرات وتقديم خدمات صحية عالية الجودة، كما شهد اللقاء مناقشة خطط لتدريب الكوادر الطبية والتمريضية المصرية في إيطاليا، مع التركيز على تخصصات مثل علاج الحروق، وزراعة الأعضاء، وزراعة النخاع، إلى جانب الأبحاث والتجارب السريرية في مراكز الأبحاث الإيطالية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن استعراض التعاون مع مركز «Gemelli IRCCS» الإيطالي المتميز في العلاج الإشعاعي للأورام وزراعة الأعضاء، ومستشفى «بيمبينو جيزو» لعلاج أورام الأطفال، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز التعاون في الصناعات الدوائية، وتصدير المنتجات الطبية بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، والاستفادة من الخبرات الإيطالية في إنتاج أدوية الأمراض النادرة، كما تم بحث إمكانية عقد شراكات بين الجامعات المصرية والإيطالية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تابع ما تم إنجازه منذ الاجتماع الثنائي الأخير بين الوزيرين في جنيف، على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي تناول التعاون في مجالات التدريب الطبي، صناعة الأدوية والأجهزة الطبية، والأمراض غير المعدية، ومقاومة مضادات الميكروبات، وتكنولوجيا الرعاية الصحية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الصحة إيطاليا الدكتور خالد عبدالغفار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي
نتيجة الثانوية العامة 2025.. الموعد وخطوات الاستعلام
"التعليم" ترفع زمن الحصص في الابتدائي والإعدادي.. وتطوير شامل لمناهج الدين
ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة