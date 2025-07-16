وكيل "اقتصادية النواب": وزارة الرياضة حققت طفرة تاريخية في المنشآت

كتب- نشأت علي:

أكد النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن وزارة الشباب والرياضة نجحت في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري، من خلال تدشين العديد من المشروعات غير المسبوقة التي تخدم الشباب وتدعم مسيرتهم.

وأوضح عبد الحميد، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أحدث نقلة نوعية في تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بمختلف محافظات الجمهورية، وأصبحت بصمات الوزارة واضحة على الأرض، بما يحقق أهداف الدولة في التنمية الشاملة وبناء مستقبل أكثر إشراقًا للشباب.

وأشار إلى أن الوزارة حققت في عهد الدكتور أشرف صبحي طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية بمراكز الشباب، حيث نُفذت مشروعات ضمن الخطة الاستثمارية بقيمة 5.5 مليار جنيه، شملت تنفيذ 2747 مشروعًا من إنشاء وتطوير ملاعب ومبانٍ خدمية وأسوار، بالإضافة إلى توصيل المرافق لعدد 2100 مركز شباب.

وأشاد عبد الحميد باختيار الوزير لعدد من الكفاءات القيادية في قطاع المنشآت الشبابية، من بينهم محمد عبد النبي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، والدكتور محمد عساف، مدير عام المنشآت، مؤكدًا أن الوزارة أصبحت قادرة على استيعاب آلاف الشباب بعد تطوير مراكز الشباب لتصبح مؤهلة لممارسة مختلف الألعاب الرياضية.

وأضاف أن وزارة الشباب قدمت نموذجًا يُحتذى به في التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيدًا بحرص الوزير على التواصل مع النواب وتلبية مطالبهم، مثمنًا الدور الكبير الذي يقوم به الدكتور علاء جاب الله، مدير الاتصال السياسي والبرلماني بالوزارة، في تعزيز هذا التنسيق.

كما نوه وكيل اللجنة الاقتصادية بجهود الوزارة في إنشاء وتطوير 657 مبنى خدمي (بين مبانٍ إدارية وصالات أنشطة وغرف خلع ملابس)، وتطوير وإنشاء 273 سورًا، وإنشاء وتجديد 1817 ملعبًا بمواصفات متنوعة (قانوني، تدريبي، خماسي، وأكريليك)، إلى جانب توصيل المرافق لنحو 2100 مركز شباب ما بين كهرباء ومياه وصرف صحي.