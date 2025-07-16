"التعليم" ترفع زمن الحصص في الابتدائي والإعدادي.. وتطوير شامل لـ"الدين"

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إجراء تعديل شامل على مناهج مادة التربية الدينية، يشمل الصفوف من الأول الابتدائي حتى الثالث الإعدادي؛ استعدادًا لتطبيق المناهج المطورة في العام الدراسي الجديد.

وأوضحت الوزارة أن هذا التحديث يأتي ضمن خطة تطوير المناهج الدراسية التي تنفذها بشكل تدريجي، ويهدف إلى تنمية القيم الأخلاقية والروح الدينية لدى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

وقررت الوزارة تعديل عدد الفترات الزمنية المخصصة لتدريس مادة التربية الدينية في مختلف الصفوف الدراسية، على النحو التالي:

تخصيص فترتَين كاملتَين بدلًا من فترة ونصف الفترة للصفَّين الأول والثاني من المرحلة الابتدائية.

زيادة الوقت المخصص للصف الثالث الابتدائي من فترة واحدة إلى فترتَين ونصف الفترة.

تعديل زمن التدريس للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي؛ ليصبح فترتَين بدلًا من فترة واحدة فقط.

رفع عدد الفترات الزمنية المخصصة للصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي من فترة واحدة إلى فترة ونصف الفترة.

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