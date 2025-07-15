"الرعاية الصحية" تبحث تطوير خدمات التشخيص والتحول الرقمي

كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، لقاءً مع ممثلي شركتي BIOMERIEUX Egypt وHYPHENS Solutions، لبحث سبل التعاون الاستراتيجي في مجالات تطوير المعامل المرجعية، التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن خطة الهيئة للارتقاء بجودة خدمات التشخيص والتحاليل الطبية بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل.

شهد اللقاء مناقشة إنشاء معامل مرجعية متطورة في إقليمي القناة والصعيد (بما يشمل: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان)، مجهّزة بأحدث التقنيات والتحاليل المتقدمة، بهدف رفع كفاءة الخدمات التشخيصية وتسريع النتائج الطبية بدقة عالية.

وأكد "السبكي"، أن تطوير خدمات المعامل يمثل أولوية استراتيجية للهيئة ضمن جهودها لتحقيق العدالة الصحية وتوفير رعاية ذات جودة عالية في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن المعامل المرجعية المرتقبة ستُحدث نقلة نوعية في الوصول إلى تشخيص دقيق وسريع يخدم أهداف التغطية الصحية الشاملة.

كما ناقش اللقاء إطلاق حملة توعوية شاملة تحت عنوان "Anti-Sepsis"، للتوعية بخطورة تسمم الدم وطرق الوقاية منه، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب متخصصة للكوادر الطبية والتمريضية في منشآت الهيئة بالمحافظات المستهدفة.

وشدد رئيس الهيئة، على أهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات البيولوجية في منظومة المعامل وربطها بالنظام الرقمي الموحد للهيئة، لتسريع نتائج التحاليل ودعم اتخاذ القرار الطبي في الوقت الفعلي، مما يُسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وجودة الرعاية المقدمة للمريض.

وأشار إلى أن الهيئة تتبنى نهجًا جديدًا في بناء مجمعات تشخيصية متكاملة بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يتيح تقديم خدمات متقدمة ذات قيمة مضافة في جميع مراحل التشخيص والعلاج.

من جانبهم، أعرب ممثلو شركتي BIOMERIEUX Egypt وHYPHENS Solutions عن اعتزازهم بالشراكة مع هيئة الرعاية الصحية، باعتبارها أول جهة حكومية في مصر يتم التعاون معها في مجال التحول النوعي للمعامل التشخيصية.

وأكدوا التزامهم بدعم الهيئة بخبراتهم التكنولوجية والعلمية، مشيدين برؤية الهيئة التي تُركز على الجودة والتكنولوجيا والابتكار في تقديم خدمات صحية ترتقي لتطلعات المواطن المصري.

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