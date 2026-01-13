إعلان

الجنايات تعاقب أب بالسجن 15 عاما : قتل ابنه المدمن بمطرقة خشب

كتب : رمضان يونس

05:54 م 13/01/2026

متهم في قفص الاتهام ـ أرشيف

رفضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، استئناف "سباك" وأيدت حكم إدانته بالسجن 15 عامًا في واقعة اتهامه بقتل نجله بمطرقة حديدة" لوجود خلاف بينهما على تعاطي المخدرات والمال في منطقة شبرا مصر بروض الفرج.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، بمعاقبة "عامل" بالسجن 15 عامًا، على خلفية اتهامه بقتل ابنه بمطرقة حديدية إثر مشاجرة وقعت بينهما في منطقة شبرا مصر.

وذكرت النيابة العامة في أوراق الدعوى، أن المتهم "محمد .ك" سباك ـ قتل المجني عليه "عبد الرحمن.م"، بأن بيّت النية على إنهاء حياة نجله، بدافع الانتقام على خلفية خلافات مستمرة بينهما، سببها المال وتعاطي المجني عليه للمواد المخدرة.

وتابعت النيابة العامة، أن الأب المتهم استغل استغراق نجله "عبد الرحمن" في النوم، وأعد "مطرقة حديدية"، وكال له ضربات قوية بالرأس،قاصدًا إزهاق روحه، حتى خارت قواه غارقًا في دمائه.

و ثبت تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه تعرض لإصابات رضية حيوية بالرأس، أسفرت عن كسور بعظام الجمجمة ونزيف دموى بالمخ، وتعزى الوفاة إلى توقف الدورة الدموية والتنفسية.

أب يقتل ابنه المدمن ريمة شبرا مصر ريمة روض الفرج لنيابة العامة لقاهرة جنايات القاهرة

