السفير الهندي يقترح إنشاء مصنع مصري - هندي لإنتاج التقاوي والبذور

كتب- محمد نصار:

استقبل الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفير الهندي الجديد لدى مصر، سوريش ريددي، لبحث آفاق التعاون الزراعي بين البلدين، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شارك في اللقاء المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور سعد موسى، وكيل مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، إلى جانب السيد راف برافين، الملحق التجاري بالسفارة الهندية.

وزير الزراعة: تعاون استراتيجي في الزراعة والصادرات الزراعية

في مستهل اللقاء، هنأ الوزير السفير الهندي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين القاهرة ونيودلهي، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا بعد إعلان الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة رئيس وزراء الهند إلى مصر في يونيو 2023.

وأشار فاروق، إلى أهمية التبادل التجاري الزراعي بين البلدين، لافتًا إلى نفاذ صادرات مصرية مثل الموالح والعنب إلى السوق الهندي، مؤكدًا الجهود الجارية لإنهاء ملف تصدير الرمان المصري إلى الهند، إلى جانب منتجات أخرى كـ الزيتون والفراولة.

كما أبدى الوزير اهتمامًا بالتجربة الهندية الرائدة في تطوير التعاونيات الزراعية، وخاصة في سلاسل القيمة لقطاع الألبان، داعيًا إلى الاستفادة من النجاحات التي حققتها الهند في هذا المجال لدعم القطاع التعاوني الزراعي في مصر.

وفي سياق متصل، أكد الوزير، أهمية التعاون في تصنيع مضخات الري بالطاقة الشمسية، مشيرًا إلى الدور المنتظر للطاقة النظيفة في دعم منظومات الزراعة الحديثة.

كما وجّه الدعوة للسفير الهندي لزيارة مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، للاطلاع على التجارب المصرية في استصلاح الأراضي وترشيد المياه باستخدام أحدث التقنيات العالمية.

السفير الهندي: خطة عمل مشتركة ومقترح لإنشاء مصنع للتقاوي في مصر

من جهته، أكد السفير سوريش ريددي، حرص بلاده على تطوير التعاون البحثي والتقني بين المراكز العلمية في البلدين، مقترحًا إعداد خطة عمل زراعية مشتركة لتحديد أولويات التعاون، وتنظيم اجتماعات دورية لمجموعة العمل المشتركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

كما أشار السفير، إلى أهمية دعم الاستثمارات المشتركة في القطاع الزراعي، مقترحًا إنشاء مصنع مصري-هندي لإنتاج التقاوي والبذور يكون مركزًا لتوزيعها على دول القارة الأفريقية، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي الإقليمي وفتح آفاق جديدة للشراكة بين شركات القطاعين في البلدين.

وفي ختام اللقاء، وجّه السفير الهندي دعوة رسمية إلى وزير الزراعة لزيارة الهند على رأس وفد فني يضم ممثلي الوزارة والقطاع الخاص، للاطلاع عن قرب على السياسات الزراعية الهندية الناجحة، والتجارب الحديثة في مجالات التقنيات الزراعية، والإقراض الزراعي متناهي الصغر، والتعاون مع الشركات الزراعية الرائدة.

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