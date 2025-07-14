(أ ش أ):

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن رئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد عقد لقاءات مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني ووفود المفاوضات من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأوضحت مصادر للقناة، أن اللقاءات تهدف الى دفع الجهود الحالية لوقف إطلاق النار وتذليل العقبات التي تعيقق التوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى أن الوسطاء المصريين والقطريين والولايات المتحدة يكثفون اتصالاتهم ولقاءاتهم مع كافة الأطراف لدفع جهود التوصل للتهدئة بغزة.

وأكدت المصادر، اتفاق مصر و قطر على أهمية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والإفراج عن الأسرى والمحتجزين.