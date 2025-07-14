كتب- محمد سامي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مشروع إنشاء محور السادات "كوبري 45"، وذلك ضمن جولته بمحافظة الإسكندرية لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

مشروع حيوي لربط محاور شرق الإسكندرية

في مستهل جولته، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المشروع ينفذه الجهاز المركزي للتعمير من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ضمن خطة تطوير منطقة شرق الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الكوبري يربط عددًا من المحاور الحيوية، ويسهم في تقليل الكثافات المرورية والاختناقات.

وأضاف الشربيني أنه وجه بتكثيف الأعمال والوجود الميداني المستمر، مع التنسيق بين الجهات المعنية للانتهاء من المشروع في أسرع وقت، مؤكدًا أنه سيتم إنشاء مسطحات خضراء بمحيط الكوبري تضم أنشطة ترفيهية بعد الانتهاء، لتحسين الرؤية البصرية بالمنطقة.

4 اتجاهات مرورية لربط مناطق رئيسية

من جانبه، أشار الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، إلى أن الكوبري يتكون من أربعة اتجاهات: نحو شارع السادات (45)، والطريق الدولي الساحلي، وميدان الساعة، والمعمورة، ويهدف إلى تسهيل الحركة بين شرق الإسكندرية ووسطها وجنوبها، باعتباره من مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة.

تفاصيل هندسية ومواقف للسيارات أسفل الكوبري

وقدم اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، عرضًا فنيًا حول مكونات المشروع، موضحًا أن إجمالي طول محور السادات "كوبري 45" يبلغ 2.6 كم، ويضم 12 حارة مرورية (3 في كل اتجاه)، موزعة على مستويين، أحدهما يربط شارع السادات بالطريق الساحلي، والآخر في الاتجاه المعاكس حتى ميدان الساعة.

كما يشمل المشروع موقفين للسيارات: أحدهما يسع 100 سيارة بمساحة 6500 متر مربع أسفل الكوبري في اتجاه الساحلي، والآخر يسع 60 سيارة بمساحة 4000 متر مربع في اتجاه شارع السادات.

أثر مباشر على السيولة المرورية وتسهيل التنقل

وأشار نصار إلى أن شارع السادات يُعد من أهم المحاور المرورية بالإسكندرية، حيث يربط الكورنيش بالطريق الزراعي والدولي، ويمثل مدخلًا رئيسيًا لشرق المدينة، كما أن المشروع يعزز من الاستفادة بالبنية التحتية السابقة، مثل نفق وكباري السادات التي تم افتتاحها في يونيو 2023.

وأكد اللواء طارق موافي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، أن المشروع يساهم في تقليل زمن الرحلات بين جنوب وشرق وغرب المدينة، خاصة في منطقة التقاطع بين شارعي مصطفى كامل والسادات.

توجيهات بسرعة الإنجاز لخدمة المواطنين

وفي ختام الجولة، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بحجم الأعمال الجاري تنفيذها، مشددًا على ضرورة الإسراع في إتمام المشروع نظراً لأثره المباشر في تخفيف الزحام، وتيسير تنقل المواطنين، وتعزيز مكانة الإسكندرية كوجهة سياحية واقتصادية مهمة.