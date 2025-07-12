كتب- عمرو صالح:

شهدت منطقة أسفل كوبري التجنيد القادم من بن الحكم باتجاه المحكمة بحي مصر الجديدة في القاهرة، صباح اليوم السبت، حدوث هبوط أرضي مفاجئ بسبب بئر صرف صحي، ما استدعى استنفار الأجهزة التنفيذية والأمنية بالموقع.

وتابع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أعمال شركة الصرف الصحي لإصلاح الهبوط الناتج عن بئر صرف صحي أسفل كوبري التجنيد القادم من بن الحكم في اتجاه المحكمة بحي مصر الجديدة.

وأكدت محافظة القاهرة، في بيانٍ صحفي، أنه جرى اتخاذ الإجراءات التأمينية حول الهبوط دون إعاقة للحركة المرورية مع تواجد الأجهزة المعنية بالمكان.

وتبين من الفحص الأولي أن الهبوط نتج عن حدوث كسر أو تهالك في بئر صرف صحي أسفل الكوبري، مما أدى إلى سحب التربة أسفله وحدوث فجوة في طبقات الرصف، وسط متابعة ميدانية من اللواء د. إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية لمتابعة أعمال الإصلاح الطارئة.

ودفعت شركة الصرف الصحي بفرق الطوارئ والمعدات اللازمة، حيث تم البدء في أعمال الإصلاح وشفط المياه المحملة بالرمال داخل البئر، مع تأمين الموقع بالكامل ومنع اقتراب المواطنين حفاظاً على سلامتهم، بينما تم وضع علامات إرشادية وحواجز حديدية دون إعاقة الحركة المرورية أعلى وأسفل الكوبري.

في سياق متصل، أصدرت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى بيانًا أكدت فيه أنه فور حدوث الهبوط، تم الدفع بفرق الإصلاح والصيانة بموقع الهبوط مع التأمين الكامل لموقع العمل، والبدء في أعمال الكشف عن أسباب الهبوط، لمباشره أعمال الإصلاح.

وأوضحت الشركة أن أعمال الإصلاح لن تأثر على تقديم خدمات الصرف الصحي لوجود خط صرف صحي بديل بتلك المنطقة.

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