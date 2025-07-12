كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تنفيذ أكثر من 70 ألف برنامج تدريبي منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل وحتى الآن، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تنمية مهارات الكوادر البشرية ورفع كفاءتهم الطبية والإدارية، باعتبارهم الركيزة الأساسية لضمان جودة واستدامة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، في بيان اليوم، أن عام 2025 شهد نموًا غير مسبوق في عدد البرامج التدريبية بنسبة 130.6% مقارنة بعام 2020، ما يعكس الطفرة النوعية في الاستثمار برأس المال البشري داخل المنظومة.

وأوضح أن هذا النمو التراكمي جاء نتيجة سياسات تدريبية حديثة قائمة على احتياجات فعلية من أرض الواقع.

تدريب على أعلى مستوى

أشار "السبكي"، إلى أن الهيئة تتبنى نهجًا علميًا متكاملًا في تصميم وتنفيذ برامج التدريب، يشمل تدريبات أساسية وتخصصية وسلوكية وفنية، بالإضافة إلى برامج إدارية، يتم تنفيذها نظريًا وعمليًا في بيئة العمل، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للبرامج والمدربين المعتمدين لضمان جودة التنفيذ والتقييم المستمر.

كما تم تجهيز واعتماد ثلاثة مراكز تدريبية رئيسية تابعة للهيئة في بورسعيد والأقصر والقاهرة، لتقديم برامج الإنعاش القلبي الأساسي والمتقدم (BLS وACLS) بالتعاون مع جمعية القلب الأمريكية (AHA)، من خلال مدربين معتمدين.

شراكات محلية ودولية

على صعيد التعاون المؤسسي، أوضح رئيس الهيئة، أن هناك شراكات فاعلة مع وزارات الصحة، والتعليم العالي، وأكاديمية الأميرة فاطمة، ومنظمة الصحة العالمية، ومركز مجدي يعقوب للقلب، إلى جانب التعاون مع شركات الأدوية والجمعيات العلمية لتنفيذ ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة.

كما تم اعتماد منشآت رعاية أولية وأقسام طبية بالمستشفيات كمراكز تدريب معتمدة للبورد المصري، مما يتيح للكوادر فرصة الحصول على تدريبات متخصصة تُعزز جاهزية المنظومة لتوفير التخصصات النادرة.

ابتعاث خارجي لتعزيز الكفاءة

أشار "السبكي"، إلى أن الهيئة لا تقتصر على التدريب الداخلي، بل توسعت في الابتعاث الخارجي ضمن خطة طموحة لنقل الخبرات العالمية، حيث تم إيفاد كوادر طبية إلى:

- مستشفى جامعة زيورخ للأطفال بسويسرا في تخصصات جراحة الأطفال والعلاج الطبيعي والتمريض والصيدلة الإكلينيكية.

- سنغافورة للمشاركة في ورش عمل لإدارة المؤسسات الصحية.

- اليابان ضمن برنامج Hospital Management B بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA).

- إيطاليا للمشاركة في برنامج تدريبي بالتعاون مع شركة "إيني" الإيطالية.

وأكد رئيس الهيئة، أن هذه الجهود تعكس إيمان الهيئة بأهمية الاستثمار في العنصر البشري كأحد أصولها الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن بناء كوادر طبية وإدارية بمستوى عالمي هو الأساس لضمان استدامة التميز وتحقيق الريادة في تقديم الخدمات الصحية داخل مصر وخارجها.

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