القاهرة - أ ش أ:

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه تم اليوم الثلاثاء، تسليم مجلس النواب، بيانًا تفصيلياً بقطع الأراضي المتاحة التي يصلح البناء عليها لإقامة مشروعات سكنية في مختلف المحافظات.

وقالت الدكتورة منال عوض، خلال مشاركتها في جلسة مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أن هناك أراض مستردة في مختلف المحافظات وفقاً لتنفيذ القانون 144 لسنة 2017 ، كما أنه توجد أراضٍ أخري ولاية المحافظات، كما توجد أراضي ولاية الإصلاح الزراعي داخل الحيز العمراني تصلح للبناء عليها.

يأتي ذلك في إطار تساؤلات عدد من أعضاء مجلس النواب حول مناقشة مشروع القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حول مدى توافر أراضي بالمحافظات تصلح لاقامة سكن للمواطنين.