ننشر آخر تحديث للأرصاد.. فرص لأمطار بهذه المناطق

كتب - محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا عاجلًا حول الحالة الجوية، اعتبارًا من الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء.

وجاء نص البيان كالتالي: في ظل المتابعة المستمرة لحالة الطقس، فإن آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية يشير إلى فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شرق القاهرة الكبرى ومدينة بدر والعاصمة الإدارية ومدن القناة.

ولفت البيان إلى استمرار فرص سقوط أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانًا على مناطق من الوجه البحري (المنوفية - الغربية - الدقهلية - القليوبية - الشرقية) على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة.



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