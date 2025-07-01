تحديث جوي.. سحب وأمطار على جنوب وشرق القاهرة تمتد لمدن القناة

كتب- محمد نصار:

أصدرت هيئة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحديثًا بشأن أماكن سقوط الأمطار على عدد من مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، إنه يستمر تكاثر السحب الممطرة على جنوب وشرق القاهرة، ومن المتوقع أن تمتد إلى مناطق من مدن القناة.

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