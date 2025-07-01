إعلان

تحديث جوي.. سحب وأمطار على جنوب وشرق القاهرة تمتد لمدن القناة

02:56 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

الطقس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

أصدرت هيئة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحديثًا بشأن أماكن سقوط الأمطار على عدد من مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، إنه يستمر تكاثر السحب الممطرة على جنوب وشرق القاهرة، ومن المتوقع أن تمتد إلى مناطق من مدن القناة.

اقرأ أيضًا:

فرص أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

حظر تحصيل مبالغ إضافية.. ضوابط جديدة لمشرفي شركات العمرة 2026

تعديل مواعيد السفر في هذه الحالة.. قواعد مهمة لتنفيذ رحلات العمرة 2026

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس درجات الحرارة امطار سحب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

جلسة بكرة مهمة.. تأجيل مناقشة الإيجار القديم إلى الغد
زيادة كبيرة في أسعار سجائر "مارلبورو" و"ميريت" و"أل أند أم" - منشور رسمي