إعلان

بعد رصد مخالفة.. "الأعلى للإعلام" يعدل إعلان بنك بالتنسيق مع البنك المركزي

كتب : أحمد الجندي

03:35 م 11/01/2026

المهندس خالد عبدالعزيز وحسن عبدالله

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد الجندي:

قال بيان صادر عن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلان إنه بناءاً على التواصل الذي تم بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، والبنك المركزي برئاسة حسن عبدالله، بشأن ما تم رصده من مخالفات في محتوى إعلان لأحد البنوك، تم تعديل الإعلان على الفور على جميع صفحات التواصل الاجتماعي.

وبحسب بيان، أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق المستمر مع البنك المركزي المصري، وحرص الجانبين على ضمان التزام المؤسسات المصرفية بالضوابط والمعايير الإعلامية، بما يحافظ على ثقة الجمهور ويمنع أي محتوى إعلاني قد يتضمن مخالفة للمعايير المهنية، مشددًا على استمرار أعمال المتابعة والرصد.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. فتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026

جامعة القاهرة تُطلق أول منظومة "بيوت خبرة" مدعومة بالذكاء الاصطناعي

هل جاء امتحان صفوف النقل من الكتب الخارجية؟.. مصدر بالتعليم يرد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبدالعزيز حسن عبدالله

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نهاية زمن العنابر الخاوية.. رحلة سوهاج لترويض أسعار الدواجن بـ 30 ألف دجاجة
أخبار المحافظات

نهاية زمن العنابر الخاوية.. رحلة سوهاج لترويض أسعار الدواجن بـ 30 ألف دجاجة
بعد تحقيق مصراوي "آيفون بماء زمزم".. "الإفتاء": إدخال الهواتف دون جمارك
أخبار مصر

بعد تحقيق مصراوي "آيفون بماء زمزم".. "الإفتاء": إدخال الهواتف دون جمارك
"بسبب والده ووكيله".. تطورات صادمة في تعطل انتقال حمزة عبدالكريم لبرشلونة
رياضة عربية وعالمية

"بسبب والده ووكيله".. تطورات صادمة في تعطل انتقال حمزة عبدالكريم لبرشلونة
نانسي صلاح: "اتنين من الوسط الفني عملولي عمل على شعري عشان يقع" (فيديو)
زووم

نانسي صلاح: "اتنين من الوسط الفني عملولي عمل على شعري عشان يقع" (فيديو)
ابنة شيرين تخطف الأنظار مرة جديدة بغنائها "على بالي" (فيديو)
زووم

ابنة شيرين تخطف الأنظار مرة جديدة بغنائها "على بالي" (فيديو)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران