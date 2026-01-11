كتب- أحمد الجندي:

قال بيان صادر عن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلان إنه بناءاً على التواصل الذي تم بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، والبنك المركزي برئاسة حسن عبدالله، بشأن ما تم رصده من مخالفات في محتوى إعلان لأحد البنوك، تم تعديل الإعلان على الفور على جميع صفحات التواصل الاجتماعي.

وبحسب بيان، أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق المستمر مع البنك المركزي المصري، وحرص الجانبين على ضمان التزام المؤسسات المصرفية بالضوابط والمعايير الإعلامية، بما يحافظ على ثقة الجمهور ويمنع أي محتوى إعلاني قد يتضمن مخالفة للمعايير المهنية، مشددًا على استمرار أعمال المتابعة والرصد.

