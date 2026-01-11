وفاة والدة الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

توفيت قبل قليل، والدة الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهريّة.

وتقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، وجميع منسوبي جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم؛ بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الدكتور مصطفى محمد عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات وشئون الوافدين، والشيخ أيمن محمد عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وإلى جميع الأسرة، في وفاة المغفور لها -بإذن الله تعالى- والدتهما، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.