مدبولي يطالب بتقديم الدعم لمصر في ضوء الأعباء الملقاة على عاتقها

كتب- محمد سامي:

طلب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تقديم الدعم اللازم من قبل المجتمع الدولي لمصر في ضوء الأعباء الملقاة على عاتقها، أخذا في الاعتبار التحديات الاقتصادية الراهنة الناتجة عن الأزمات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال لقاء مدبولي، اليوم الثلاثاء المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة آمي بوب، وذلك على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، والذي تستضيفه مقاطعة إشبيلية الإسبانية.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، عن تقديره لاستقبال المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، مشيدا بالتعاون والتنسيق المستمرين بين مصر والمنظمة.

وأكد مدبولي حرص مصر في كافة اتصالاتها على التأكيد على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، في ضوء الأعباء التي تواجه الشعوب، جراء حالات عدم الاستقرار وما ينتج عنها من موجات من الهجرة واللجوء، وأشار إلى حرص مصر على تقديم مختلف الخدمات للضيوف المقيمين في مصر، وهو ما يعد محل إشادة من قبل المنظمات الدولية.

فيما أشادت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة بالتعاون بين مصر والمنظمة، مؤكدة دعم المنظمة لمصر، ولافتة إلى أهمية استمرار التعاون بين الجانبين.

وردا على استفسار آمي بوب، تناول الدكتور مصطفى مدبولي جهود مصر بالتعاون مع الدول الأوروبية لتنظيم الهجرة القانونية والعمالة الموسمية في ضوء ما تتمتع به مصر من عمالة ماهرة في كل المجالات.

وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن استعداده لبحث أي أفكار للتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.