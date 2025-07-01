وقوفًا.. تفاصيل موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الإيجار القديم

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، وذلك بالوقوف تعبيرًا عن تأييد الأغلبية.

وخلال المناقشات، أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، لا سيما للفئات الأولى بالرعاية.

ووجّه العوضي، خلال كلمته في الجلسة العامة، الشكر إلى لجنة الإسكان على جهودها في إعداد مشروع القانون، مشيرًا إلى أنها حرصت على تحقيق توازن منصف بين المالك والمستأجر.

وقال العوضي: "الرئيس السيسي دائمًا ما ينحاز إلى المواطن البسيط، ويكفينا أن ننظر إلى مشروعات تطوير العشوائيات التي أحدثت نقلة حضارية ملموسة في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية".

وفي هذا السياق، طالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمد الفترة الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون من 7 سنوات إلى 10 سنوات، قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، لضمان التدرج والعدالة في التطبيق.

كما شدد على ضرورة صياغة خطة واضحة وملزمة لتوفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين الذين تنطبق عليهم أحكام القانون، بما يحقق التوازن ويحافظ على الاستقرار المجتمعي.