1800 درهم.. بدء اختبارات المرشحين للعمل بشركة مقاولات في الإمارات- صور

كتب- محمد نصار:

أعلن وزير العمل، محمد جبران، عن انطلاق الاختبارات العملية للمرشحين للعمل بإحدى شركات المقاولات في دولة الإمارات، وذلك بمركز التدريب المهني في بولاق، ضمن جهود الوزارة المستمرة لتأهيل الكوادر المصرية للعمل بالخارج.

وأوضح الوزير أن هذه الاختبارات تأتي في إطار خطة وزارة العمل لتوفير عمالة مدربة وماهرة تلبّي متطلبات سوق العمل الخارجي، وذلك بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وفي هذا السياق، أفادت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، بأن فرص العمل المتاحة تم توفيرها من خلال مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في الإمارات، برئاسة المستشارة منال عبدالعزيز عثمان. وتشمل 100 فرصة عمل لحدادين مسلحين، و100 نجار مسلح، و100 فني تركيب سيراميك.

وأضافت أن الرواتب الشهرية تصل إلى 1800 درهم إماراتي، وتشمل المزايا المقدمة الإقامة، والمواصلات، والتأمين الصحي، بالإضافة إلى بدل ساعات العمل الإضافية.

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