الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 4.8 مليون طن خلال 2025

كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الإثنين، إن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية بلغ نحو 4.8 مليون طن منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، مقارنة بـ 4.3 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس نموًا ملحوظًا في أداء القطاع الزراعي.

وأوضح أن محاصيل الموالح جاءت على رأس قائمة الصادرات، بكمية تقدر بنحو 1.8 مليون طن، تلتها البطاطس في المرتبة الثانية بـ 1.1 مليون طن، ثم الفاصوليا (الطازجة والجافة) بحوالي 130 ألف طن، بينما بلغ حجم صادرات البصل الطازج نحو 106 آلاف طن، والبطاطا نحو 101 ألف طن.

وأشار إلى أن قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية خلال هذا الموسم شملت أيضًا، وبالترتيب: الفراولة الطازجة، الطماطم الطازجة، الثوم الطازج، الجوافة، العنب، والرمان.

وأكد أن هذه القفزة في حجم الصادرات الزراعية تعكس جودة المنتج الزراعي المصري وتنامي الطلب العالمي عليه، إضافة إلى جهود الدولة المستمرة في دعم هذا القطاع الحيوي. كما تبرز هذه المؤشرات الدور المتنامي للصادرات الزراعية في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي.

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