"Carry On".. تفاصيل أول سلسلة تجارية حكومية عبر 40 ألف منفذ بيع

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تدشين أول سلسلة تجارية حكومية في مصر تحت اسم "Carry On"، لتكون العلامة التجارية الرسمية للمنافذ التموينية التابعة للوزارة، وذلك في إطار خطة تطوير شاملة وافق عليها مؤخرًا رئيس مجلس الوزراء.

"Carry On" أول سلسلة تجارية حكومية

تضم هذه السلسلة وفق المقترح الذي يتم دراسته نحو 40 ألف منفذ تمويني، وتشمل ما يزيد على 30 ألف بقال تمويني، بالإضافة إلى نحو 8500 فرع من مشروع "جمعيتي"، و1060 مجمعًا استهلاكيًا على مستوى الجمهورية.

ووفقًا للدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات تلفزيونية، فقد تم عرض الاسم الجديد "Carry On" على رئيس الوزراء لاعتماده رسميًا.

وأكد الوزير، أن 3 سلاسل تجارية كبرى من مصر والسعودية والإمارات أبدت رغبتها في التعاون والمشاركة في تطوير المنافذ التابعة للوزارة.

وتتضمن الخطة تحويل منافذ البقالة التموينية إلى سوبر ماركت عصري، بينما سيتم تطوير فروع مشروع "جمعيتي" لتصبح ميني هايبر ماركت.

وتشمل الخطة أيضًا الاستفادة من السيارات المتنقلة التابعة للشركات الشقيقة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب أكشاك شركة "المصريين" التابعة للقابضة الغذائية.

وأوضح الوزير، أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال طرح السلع داخل المجمعات الاستهلاكية، مع التأكيد على أن هامش الربح يتم تحديده بالتعاون مع القطاع الخاص لضبط منظومة الإمداد، ومنع إضافة هوامش غير مبررة على الأسعار.

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