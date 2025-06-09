أسبوع حافل..عروض فنية على أجندة فعاليات قصور الثقافة

كتب- محمد شاكر:

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، هذا الأسبوع أجندة ثرية بالفعاليات الثقافية والفنية، وتستمر حتى 14 يونيو الحالي، وتنفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

فعاليات متنوعة في المناطق الجديدة الآمنة

تنظم هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع فعاليات متنوعة ضمن برنامج "فرحة العيد"، في إطار المشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة.

ويشهد حي "المحروسة" صباح اليوم الاثنين بحي "معا"، تقديم ورش أشغال يدوية وعروض مسرح العرائس، ومسابقات ثقافية، وتختتم في الخامسة مساءً في "حدائق أكتوبر".

حفلات فنية بالقاهرة والمحافظات

كما تقدم هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع حفلات فنية بالمجان، احتفالا بالعيد، ويشهد المتحف القومي للحضارة المصرية، اليوم الاثنين، عرضا فنيا لفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، في الثامنة مساءً.

كما يستقبل نادي مدينة 6 أكتوبر الرياضي، عرضا فنيا لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية، في الثامنة مساء غدا الثلاثاء، هذا بالإضافة إلى عروض الفنون الشعبية والموسيقى العربية المقدمة بالمحافظات، والورش الفنية، الأمسيات الشعرية واللقاءات التثقيفية، والأنشطة المخصصة للأطفال وذوي الهمم.

عروض مسرحية مجانية

ويشهد هذا الأسبوع تقديم عروض مسرحية متنوعة بعدد من المحافظات منها: العرض المسرحي الكوميدي "نويزي T.V"، ويعرض طوال أيام العيد بالمجان في التاسعة مساء، على مسرح السامر بالعجوزة.

العرض إنتاج فرقة السامر المسرحية بإدارة محمد النبوي، تأليف وأشعار مصطفى موسى، وإخراج نهال أحمد.

ويستضيف مسرح قصر ثقافة قنا بدءا من الثلاثاء، 12 عرضا مسرحيا ضمن عروض الموسم الحالي بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، تستمر حتى منتصف الشهر، بواقع تقديم عرضين يوميا.

فيما يشهد قصر ثقافة الأنفوشي، الأربعاء 11 يونيو عرضا مسرحيا بعنوان "رفرفة"، ضمن عروض التجارب النوعية ،إخراج أكرم نجيب، بالإضافة إلى عرض مسرح الطفل "رحلة إلى مصنع الشيكولاتة"، بدءا من الجمعة، إخراج د. شيماء إبراهيم.

"المشروع X" و"ريستارت" بسينما الشعب بأسعار مخفضة

تقدم هيئة قصور الثقافة في عيد الأضحى، فيلمي "المشروع X" و"ريستارت"، ضمن مشروع "سينما الشعب"، في 20 قصرا ومركز ثقافة موزعين على 16 محافظة، بسعر موحد ومخفض للتذكرة 40 جنيها.

ويعرض فيلم "المشروع X": قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة، قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، قصر ثقافة أبو المطامير وقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، قصر ثقافة الإسماعيلية، قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، سينما السادات بالمنوفية، وسينما قصر ثقافة نجع حمادي بقنا.

أما فيلم "ريستارت"، يعرض في قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى، المركز الثقافي بطنطا بالغربية، المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة قنا، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة ببا ببني سويف، قصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء، وقصر ثقافة أسيوط.

وتقام حفلات العروض السينمائية بجميع المواقع المشار إليها خلال أيام العيد، بدءا من العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل.

هذا وتحفل الأجندة بمجموعة متنوعة من اللقاءات التثقيفية والتوعوية، بالإضافة إلى الورش الفنية، والأنشطة المنفذة احتفالا باليوم العالمي للبيئة.

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