خبير اقتصادي: افتتاح المتحف المصري الكبير يرفع إيرادات النقد الأجنبي

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن افتتاح المتحف المصري الكبير سيحقق عوائد اقتصادية وسياحية كبيرة لمصر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن السياحة تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، حيث بلغت إيراداتها 15.3 مليار دولار عام 2024 بنمو 9% مقارنة بالعام السابق.

وأوضح شعيب أن عدد السائحين الوافدين إلى مصر ارتفع إلى 15.7 مليون سائح بزيادة 5%، مما ساهم في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 48.11 مليار دولار.

وأشار إلى أن التوسع في السياحة، بما في ذلك زيادة الغرف الفندقية، يقلل البطالة ويوفر فرص عمل لنحو 3 ملايين عامل، مؤكدًا أن مصر تمتلك تنوعًا سياحيًا فريدًا يشمل السياحة الثقافية، الدينية، الشاطئية، والعلاجية، مما يعزز جاذبيتها عالميًا.

وأضاف أن المتحف المصري الكبير يروج للإرث الثقافي المصري، منافسًا دولًا مثل تركيا التي تستخدم الإنتاج الفني للترويج السياحي، موضحًا أن مصر نجحت في تنويع أسواقها السياحية بعد تراجع الزوار من روسيا وأوكرانيا، اللذين كانا يشكلان 35% من السياح.

وأشار إلى أن استهداف أسواق جديدة عزز استدامة القطاع، مؤكدًا أن المشاريع السياحية الكبرى، مثل المتحف، تجذب استثمارات أجنبية مباشرة وتعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية رائدة.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام مقبلة

20 صورة لتشطيب شقق مشروع صبا بعد طرحها للحجز



