كتب- محمد أبو بكر:

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي العمرانية في تنفيذ حملات مكثفة لضبط مخالفات الذبح في الطرق العامة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار حرص محافظة الجيزة على فرض الانضباط وتحسين مستوى الخدمات.

وقد قامت اللجنة المُشكَّلة من الإدارات الميدانية بحي العمرانية بالمرور على المنشآت والمحال حيث تم رصد عدد من المخالفات المتعلقة بالذبح خارج المجازر الحكومية المعتمدة. وتم على الفور توقيع غرامات رادعة على المخالفين، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وذلك حفاظًا على الصحة العامة وتطبيقًا للتعليمات المنظمة في هذا الشأن.

كما أسفرت الحملات عن تحرير محاضر بيئية وإشغالات للمخالفات التي تُعيق حركة المرور وتُشوّه المظهر الحضاري، في إطار خطة الحي لإعادة الانضباط وتحسين النظافة العامة بالشوارع.

وتؤكد محافظة الجيزة استمرار هذه الحملات بشكل دوري، وعدم التهاون مع أي مخالفة تمس صحة المواطنين أو المظهر العام، مشددة على أهمية التزام الجميع بالقوانين والتعليمات حفاظًا على سلامة المجتمع وصحة أفراده.

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