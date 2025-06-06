جدل بشأن الثلوج التي سقطت على الإسكندرية.. والأرصاد ترد

كتب- محمد أبو بكر:

أثار عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا حول الثلوج التي صاحبت العاصفة التي ضربت الإسكندرية الأحد الماضي، حيث استمرت لمدة تصل إلى يومين كما هي.

الأرصاد: استمرار الثلوج في أجواء دافئة غير منطقي

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه غير منطقي أن تستمر حبات البرد أو الكرات الثلجية في مصر لمدة يومين إلى ثلاثة وأكثر على غرار أوروبا، قائلة: "في أوروبا لو تساقط الثلوج وحصل كثافة تكون درجات الحرارة منخفضة بشكل كبير وأحيانًا تصل إلى الصفر، لكن عندنا درجات الحرارة 24 درجة مئوية".

أضافت "غانم"، في تصريحات لمصراوي: أن حبات البرد تذوب أحيانًا أثناء السقوط، وأحيانًا بعد السقوط بساعة أو اثنتين، وحاليًا نشهد فترة درجات الحرارة مرتفعة بها، وبعد العاصفة كانت الشمس ساطعة في الإسكندرية.

تفسير علمي لعدم استمرار الثلوج في مصر

وأوضحت أنه علميًا، فإن حبات البرد مع درجات حرارة ليست منخفضة لا تستمر هذا العدد من الساعات، مؤكدة أن الحالة الجوية التي شهدتها محافظة الإسكندرية فيها تطرف مناخي أكثر من المعتاد ناتج من التغيرات المناخية.

وصباح السبت الماضي، أغرقت الأمطار الرعدية الغزيرة التي صاحبت موجة الطقس السيئ المفاجئة بعض شوارع وأنفاق الإسكندرية، خاصة التي تعاني من مشكلات في شبكة الصرف الصحي من بينها سيدي بشر و45.

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