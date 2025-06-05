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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 5-6-2025

04:35 ص الخميس 05 يونيو 2025

طقس حار

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كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 5-6-2025 على كافة مناطق ومحافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الخميس ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 22 والعظمى 35 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 21 والعظمى 36 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 21 والعظمى 36 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 19 والعظمى 33 درجة.

- دمياط الصغرى 21 والعظمى 27 درجة.

- بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 28 درجة.

- الاسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 34 درجة.

- السويس الصغرى 21 والعظمى 33 درجة.

- العريش الصغرى 19 والعظمى 31 درجة.

- رفح الصغرى 18 والعظمى 30 درجة.

- الطور الصغرى 22 والعظمى 33 درجة.

- طابا الصغرى 21 والعظمى 33 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 36 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 28 درجة.

- العلمين الصغرى 18 والعظمى 27 درجة.

- مطروح الصغرى 18 والعظمى 25 درجة.

- الغردقة الصغرى 24 والعظمى 35 درجة.

- الفيوم الصغرى 21 والعظمى 35 درجة.

- بني سويف الصغرى 21 والعظمى 35 درجة.

- المنيا الصغرى 20 والعظمى 36 درجة.

- أسيوط الصغرى 21 والعظمى 36 درجة.

- سوهاج الصغرى 22 والعظمى 37 درجة.

- قنا الصغرى 24 والعظمى 39 درجة.

- الأقصر الصغرى 23 والعظمى 40 درجة.

- أسوان الصغرى 24 والعظمى 40 درجة.

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