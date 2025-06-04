تأكيدً لمصراوي.. تحذير من "القاهرة" بشأن مخالفات البناء في عيد الأضحى

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن أي محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى المبارك للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانوني حاسم ورادع.

يأتي ذلك تأكيدًا لما نشره مصراوي، من وجود تعليمات مشددة للمحافظات بشأن التصدي لمخالفات البناء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

إزالات ومحاضر.. إجراءات لمنع التعديات ومخالفات البناء في عيد الأضحى

وأكد محافظ القاهرة، في بيان، رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف خلال إجازة العيد.

كما شدد على رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للبناء المخالف على رقمي الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة ١٥٤٩٦ ، و١١٤على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام العيد.

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