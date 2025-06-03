إزالات ومحاضر.. إجراءات لمنع التعديات ومخالفات البناء في عيد الأضحى

كتب- محمد نصار:

أكد مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، أنه الوزيرة الدكتورة منال عوض، أصدرت توجيهات مشددة للمحافظين بشأن التعامل في عدد من الملفات خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم الثلاثاء، إن على رأس هذه الملفات التصدي لمحاولات البناء المخالف ومنع ظهور أي مخالفات جديدة.

وبحسب المصدر، شددت وزيرة التنمية المحلية، على ضرورة تنفيذ حملات تفتيش ومرور ميداني مكثفة من أجل رصد أي متغيرات مكانية على الأرض والتعامل الفوري معها، وإزالة المخالفة في المهد.

كما وجهت الوزيرة، المحافظات، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، سواء بالتعدي على الأراضي الزراعية بالبناء، أو التعدي على أملاك الدولة بالبناء أو الزراعة.

اقرأ أيضًا:

أفزع سكان تركيا.. خريطة تكشف موقع زلزال البحر المتوسط

‏‎المعهد القومي للبحوث الفلكية يصدر أول بيان عن الزلزال

هل تهدد الزلازل مصر؟.. القومي للبحوث الفلكية يكشف الحقيقة