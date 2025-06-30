كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، توافر قطع أراض بمساحات مختلفة في جميع محافظات الجمهورية وذلك من الأراضي المستردة لدى المحافظات من خلال تنفيذ القانون 144 لسنة 2017، موضحة أن تلك الأراضي فضاء وتصلح لجميع الأغراض وفي حوزة المحافظات.

جاء ذلك ردًا على تساؤلات عدد من أعضاء مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم خلال مناقشة مشروع القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حول مدى توافر الأراضي بالمحافظات والتي تصلح لإقامة سكن للمواطنين.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنه سيتم توفير بيان واضح ومدقق من وزارة التنمية المحلية بعدد ومساحات الأراضي الموجودة في كل محافظة وسيتم تسليمه غدًا إلى مجلس النواب.

كما سيتم كذلك التنسيق بين الوزارة و جهات الولاية الأخرى الموجودة في المحافظات مثل الإصلاح الزراعي والأوقاف لإمكانية توفير قطع من الأراضي ولاية تلك الجهات والتي تصلح لإقامة مشروعات سكنية عليها خاصة في المحافظات التي لا يوجد بها ظهير صحراوي.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الدولة المصرية والحكومة لن تتخلى عن سكان الإيجار القديم عند تطبيق القانون، لا سيما وأن الدولة لها تجارب سابقة في القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة لسكان المناطق الخطرة وغير الآمنة بالمحافظات.

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