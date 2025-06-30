كتب - أحمد جمعة:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن تقديم الرعاية الصحية للأشقاء السودانيين المقيمين في مصر يُعد جزءًا من التزامات مصر التاريخية والإنسانية تجاه محيطها العربي.

جاء ذلك خلال فعالية تدشين مشروع دعم مرضى القصور الكلوي من السودانيين في مصر، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضح عبدالغفار أن مصر لا تفرّق بين المواطنين والضيوف، بل تعتبر الجميع جزءًا من نسيجها المجتمعي، مشيرًا إلى أن الأشقاء السودانيين لا يعيشون في مخيمات أو أماكن معزولة، بل يشاركون في المدارس والجامعات وسوق العمل، ويتمتعون بالخدمات الصحية مثلهم مثل أي مواطن مصري.

وفي سياق حديثه عن المشروع الجديد، أوضح عبدالغفار أن المبادرة تمثل خطوة نوعية لتوفير رعاية متخصصة لمرضى الفشل الكلوي وزراعة الكلى، من خلال دمج الحالات في مستشفيات وزارة الصحة، بما يضمن استمرارية العلاج بطريقة مستدامة.