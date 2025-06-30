وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس الوزراء بذكرى ثورة 30 يونيو

كتب- محمد نصار:

تقدّمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بخالص التهاني إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لثورة 30 يونيو، التي شكّلت نقطة تحول فارقة في مسار الوطن نحو الأمن والاستقرار والتنمية.

وقالت الوزيرة في برقية التهنئة: يسعدني أن أتقدم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الذكرى المجيدة لثورة 30 يونيو، تلك الثورة العظيمة التي أعادت الإرادة الحرة لشعب مصر وصنعت إحدى أهم المحطات في تاريخ الوطن والعالم العربي.

وأضافت: ندعو المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم وأبناء القوات المسلحة والشرطة البواسل بمزيد من التوفيق والنجاح، وأن يحفظ مصر وشعبها، ويُديم عليكم التوفيق في خدمة الوطن، تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

اقرأ أيضًا:

السيسى يستقبل وزير الدفاع بقصر الرئاسة بالعلمين

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: حرارة شديدة وشبورة ورياح

اليوم.. "النواب" يناقش تعديل قانون الإيجار القديم في الجلسة العامة