تصوير - هاني رجب:

شارك عدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة في عزاء والدة عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي (CIB)، وعضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك.

أقيم العزاء مساء اليوم في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وشهد حضورًا لافتًا لشخصيات بارزة في المجتمع المصري، يتقدمهم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة النقل، الذي حرص على تقديم واجب العزاء شخصيًا.

كما حضر العزاء عدد من الشخصيات السياسية والرياضية والإعلامية، من بينهم: د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأشرف سلمان وزير الاستثمار الأسبق، والسيد القصير وزير الزراعة السابق، والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية الأسبق، والفنان مصطفى شعبان.

كما شارك الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء بمجلس إدارة النادي.