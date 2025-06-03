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وزير الثقافة يعلق تنفيذ قرار زيادة رسوم المصنفات الفنية

10:21 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

الدكتور أحمد فؤاد هنو

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كتب- محمد شاكر:

أعلن وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، عن تعليق تنفيذ قرار زيادة الرسوم على المصنفات الفنية، والعودة للعمل بالرسوم السابقة، في استجابة سريعة لمطالب صناع السينما والمسرح.

كما دعا الوزير إلى عقد جلسة عاجلة مع الجهات المعنية لمراجعة وتعديل القرارات بما لا يضر بصناعة السينما والمسرح في مصر.

وأكد الوزير حرص الوزارة على دعم وتطوير صناعة السينما والمسرح، مشددًا على أهمية التوازن بين تحصيل الرسوم ودعم الإبداع الفني.

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وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو رسوم المصنفات الفنية
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