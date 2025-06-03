إعلان

وزير الثقافة يعطّل العمل بقرار زيادة الرسوم على تراخيص الرقابة

08:24 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب – محمد شاكر:
كشفت مصادر مطّلعة أن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وجّه بتعطيل العمل بقرار زيادة رسوم التراخيص للأعمال الفنية لدى الرقابة على المصنفات الفنية، إلى جانب رسوم تراخيص الأفلام الأجنبية المعروضة في مصر.

واكتفى بالعمل بالرسوم السابقة، وطلب عقد جلسة عاجلة لتعديل القرارات بما لا يضير صناعة السينما والمسرح في مصر، وفق المصادر التي تحدثت لمصراوي.

أثار قرار فرض رسوم إضافية على العملية الإنتاجية لصناعة السينما حفيظة عدد من السينمائيين والمسرحيين، الذين رفضوا هذه القرارات، مؤكدين أنها مبالغ فيها وتهدد الإبداع في مصر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة تراخيص الرقابة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

انفعال رانيا ياسين وسيارة إلهام شاهين.. صور ومشاهد جنازة الفنانة سميحة أيوب
الطريق إلى البرلمان| مجدي الجلاد يكشف عن فرص حزب النور في البرلمان المقبل
خاص| القبض على 5 من المتهمين بالتنقيب عن الآثار بقصر ثقافة الأقصر