وزير الثقافة يعطّل العمل بقرار زيادة الرسوم على تراخيص الرقابة

كتب – محمد شاكر:

كشفت مصادر مطّلعة أن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وجّه بتعطيل العمل بقرار زيادة رسوم التراخيص للأعمال الفنية لدى الرقابة على المصنفات الفنية، إلى جانب رسوم تراخيص الأفلام الأجنبية المعروضة في مصر.

واكتفى بالعمل بالرسوم السابقة، وطلب عقد جلسة عاجلة لتعديل القرارات بما لا يضير صناعة السينما والمسرح في مصر، وفق المصادر التي تحدثت لمصراوي.

أثار قرار فرض رسوم إضافية على العملية الإنتاجية لصناعة السينما حفيظة عدد من السينمائيين والمسرحيين، الذين رفضوا هذه القرارات، مؤكدين أنها مبالغ فيها وتهدد الإبداع في مصر.