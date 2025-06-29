إضافة "الإيطالية والفرنسية" للموقع الرسمي لهيئة تنشيط السياحة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن تطوير جديد للموقع الإلكتروني الترويجي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي (experienceegypt.eg)، بإضافة لغتين جديدتين هما الإيطالية والفرنسية، ليصبح إجمالي اللغات المتاحة على الموقع 6 لغات، في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الترويج للمقصد السياحي المصري من خلال الوسائل الرقمية.

وبحسب بيان، يأتي هذا التحديث تنفيذًا لتوجيهات وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، بضرورة الاعتماد بشكل أكبر على أدوات التسويق الإلكتروني لإبراز تنوع المقومات والمنتجات السياحية في مصر، مع التركيز على تعزيز التفاعل مع السائحين من مختلف الأسواق العالمية المستهدفة.

وأكد المهندس أحمد يوسف، مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة، أن إضافة اللغتين الإيطالية والفرنسية يعزز من قدرة الموقع على التفاعل مع سائحين من ثقافات وخلفيات لغوية مختلفة، مشيرًا إلى أن الموقع يوفّر الآن محتواه بست لغات هي: الإنجليزية، الصينية، الألمانية، الروسية، الإيطالية، والفرنسية.

وأشار يوسف إلى أن هذا التوسع يعكس التزام الهيئة بتطوير أدواتها الترويجية، بما يواكب تطورات السوق العالمي، ويُسهم في تحسين تجربة المستخدم وتوسيع قاعدة الزوار.

من جانبها، أوضحت سوزان مصطفى، مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة، أن الموقع الإلكتروني، الذي أُطلق في عام 2023، يقدم محتوى غنيًا ومتكاملًا يخدم السائح من لحظة التخطيط لرحلته وحتى أثناء تواجده في مصر.

وأضافت أن التنوع الثقافي واللغوي المتزايد عالميًا، يحتم توفير محتوى متعدد اللغات لتقديم تجربة استخدام سهلة ومريحة لكافة الزائرين.

ولفتت إلى أن اللغة تمثل عنصرًا حاسمًا في تعزيز شعور السائح بالراحة والثقة أثناء تصفحه للموقع، مما يساعده في فهم المعلومات بشكل أفضل واتخاذ قرارات سياحية أكثر دقة.

جدير بالذكر أن الموقع الإلكتروني للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي يحتوي على كل ما يهم السائح من معلومات عن مصر وعن السفر للمقاصد السياحية المصرية المختلفة بها وما تتمتع به من مقومات ومنتجات وأنماط سياحية متميزة ومتنوعة، والتجارب السياحية المختلفة التي يمكن أن يعيشها ويستمتع بها أثناء زيارته لمصر.

كما يقوم بتوفير كل ما يحتاج إليه السائح قبل وأثناء السفر من معلومات عن كيفية الحصول على تأشيرة الدخول لمصر، والأماكن السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة ومواعيد عملها، وحالة الطقس حتى يتمكن من الاستعداد الجيد لرحلته.

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