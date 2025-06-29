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ضياء داود: الطرق لتحسين حياة الناس لا لقتلهم.. والمحاسبة مطلوبة

02:03 م الأحد 29 يونيو 2025

حادث الطريق الإقليمي

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كتب - نشأت علي:

حمّل النائب ضياء الدين داود، الحكومة المسؤولية عن حادث طريق الدائري الإقليمي بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن وفاة 18 فتاة، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن هذا الحادث الأليم دون استثناء.

وقال داود، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، إن هذا الحادث ليس الأول ولن يكون الأخير، مؤكدًا أن أي تبرير للحادث لا يعدو كونه محاولة لصرف الأنظار عن الإهمال والفساد في تنفيذ بعض الطرق، وغياب الرقابة والإدارة الفعالة عليها.

وتساءل النائب عن جدوى أموال تحصيل الطرق، مؤكدًا أن هذه الطرق تُنشأ بالقروض وليس من فائض الموازنة، وكان من الأولى أن تُستخدم لتحسين حياة المواطنين لا أن تتحول إلى مصدر تهديد لهم.

وأكد داود أن هناك مسؤولين "فوق مستوى المحاسبة"، مطالبًا رئيس الجمهورية بالتدخل كحَكَم بين السلطات لضمان الشفافية والمساءلة، داعيًا إلى استدعاء المسؤول الأول عن إدارة الطرق في مصر تحت قبة البرلمان.

وشدد على ضرورة أن تطال المحاسبة الجميع دون استثناء، مشيرًا إلى أن مصر لن تُبنى إلا بوجود برلمان حقيقي ناتج عن ديمقراطية وتعددية حقيقية.

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ضياء داود محافظة المنوفية حادث طريق الدائري الإقليمي حادث المنوفية
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