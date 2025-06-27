كتب- عمرو صالح:

عقدت أمانة الحماية الاجتماعية بحزب الجبهة الوطنية اجتماعها الأول برئاسة سامي شاهين، وبحضور الأمناء المساعدين وأعضاء الأمانة.

أكد شاهين أهمية دور الأمانة في المساهمة بأفكار تعمل على تعزيز العدالة الاجتماعية وخدمة الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى ضرورة العمل بروح الفريق لتحقيق التمكين الاقتصادي وتعزيز قيم الانتماء والكرامة الإنسانية.

وأعلن شاهين خلال الاجتماع عن إطلاق هيكل تنظيمي جديد للأمانة يتضمن لجانًا متخصصة لضمان سرعة الاستجابة وفعالية الأداء، كما ناقش الأعضاء الرؤى المقترحة لتفعيل هذه اللجان ووضع خارطة طريق واضحة للمبادرات المجتمعية المستقبلية.

وتناول الاجتماع ملامح الخطة التنفيذية للأمانة والتي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين الأكثر احتياجًا من خلال مقترحات عملية تضمن فرص دخل مستدام، إلى جانب مواءمة أهداف الأمانة مع رؤية مصر 2030، وتفعيل دور المواطن كشريك حقيقي في تصميم وتنفيذ السياسات الاجتماعية، فضلًا عن تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة المعنية من خلال بروتوكولات شراكة فعالة.

وشهد الاجتماع تفاعلًا إيجابيًا من الحضور، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ الخطط وتقييم أثرها، مؤكدين التزامهم الكامل برسالة الأمانة وسعيهم لخدمة المواطن المصري بكفاءة وشفافية.

اقرأ أيضًا:

19 حالة وفاة.. مصدر يكشف قيمة تعويضات ضحايا حادث الإقليمي بالمنوفية

قانون العمل الجديد ينظم تسوية المنازعات وضوابط الإضراب والإغلاق