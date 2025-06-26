كتب- عمرو صالح:

نظّم مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع الجمعية التعاونية الزراعية أبوصويرة ومديرية الزراعة بجنوب سيناء، ورشة عمل متخصصة لتوثيق المؤشر الجغرافي لزيت الزيتون المنتج بمنطقة رأس سدر، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، أن تلك الورشة تأتي لدعم الزراعة المستدامة وتعزيز القيمة التسويقية للمنتجات المحلية، وذلك ضمن فعاليات البرنامج البحثي للحملة الإرشادية الداعمة للنظم الغذائية المستدامة للزيوت النباتية في المناطق الصحراوية.

وأوضح شوقي ان ورشة العمل تهدف إلى إلى بحث خطوات تسجيل زيت زيتون رأس سدر كمؤشر جغرافي معتمد يضمن حماية قانونية للمنتج ويعزز من مكانته في الأسواق المحلية والعالمية، لافتا إلى أنها تناولت الجوانب الفنية والتشريعية المتعلقة بإجراءات التسجيل، بما يسهم في دعم التنمية الزراعية المستدامة واستغلال الموارد البيئية الفريدة بجنوب سيناء، كجزء من رؤية أوسع لتعزيز الهوية المحلية للمنتجات الزراعية المصرية.

وشارك في الورشة عدد من القيادات الزراعية والخبراء وممثلي المجتمع المحلي، على رأسهم المهندس عابدين علي، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، والدكتورة إلهام يونس، رئيس البرنامج البحثي، والشيخ فريج عيد، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية، والدكتور محمد وجيه، مدير عام محطات قطاع سيناء.

وفي سياق متصل أكد المشاركون على الخصائص الفريدة التي تميز زيت الزيتون في رأس سدر، والمتمثلة في طبيعة التربة والمياه الجوفية والممارسات الزراعية الجيدة، مما يمنح المنتج طابعًا خاصًا وجودة عالية تستحق الحماية والتسويق المتميز.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد وجيه مدير عام محطات قطاع سيناء، أن الورشة سعت إلى خلق مساحة من الحوار بين الجهات المعنية لتنسيق الجهود الفنية والإدارية تمهيدًا لإعداد ملف متكامل لتسجيل المؤشر الجغرافي للمنتج، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطوة تُمثل نقلة نوعية في دعم صغار المزارعين وتحقيق عائد اقتصادي أعلى في ظل التحديات البيئية والاقتصادية بالمنطقة.

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